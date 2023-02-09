Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından yardım organizasyonlarının yapıldığı sosyal medya ağı Twitter'ın erişiminin kısıtlanmasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Oktay, "Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var. Benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından yardım organizasyonlarının yapıldığı sosyal medya ağı Twitter'a erişilmemesi hakkında siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, problemin uygulamaya konan erişim kısıtlamasından kaynaklandığını belirtmişti.

AFAD merkezinde depremle ilgili son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir basın mensubunun 'Twitter'da yoğun bir bilgi akışı var, sosyal medya sayesinde kurtulanlar oldu, birçok insanın hayatı kurtuldu. Twitter'da neden kısıtlamaya gidildi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var. Benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz."

"Kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz"

Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. Can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57. Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan vatandaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu.

Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu. Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi. NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.