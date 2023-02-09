BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.138,86
HABER /  GÜNCEL

Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı

Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde abdest almak için girdiği evin çökmesi sonucu moloz altında kalan ve boyun kemiği kırılan 3 çocuk annesi Aynur Barka, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İlk meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan evlerini terk eden Aynur Barka (48), ailesiyle birlikle dışarıda kalmaya başladı.

Ardından kayınbabasının evine abdest almak için giren Barka, burada ikinci 7.6’lık depreme yakalandı. Evin çökmesi sonucu Barka, sokağa kadar fırlayarak molozlar altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılan ve boyun kemiğinin kırıldığı tespit edilen 3 çocuk annesi kadın, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan depremzede, korku dolu o anları anlattı.

İkinci depreme evde yakalandı

İkinci depreme de ev içerisinde yakalandığını dile getiren Aynur Barka, “İçeri girip namaz kılacaktık, yine çıkacaktık. Sonra geri birden sarsılmayı hissedince kendimi dışarı atmaya çalıştım. O sırada balkonumuz çürüktü. Artık kapı mı beni fırlattı, beni yola kadar götürmüş. Kafam göçüğün altında kaldı. Orada bayılmışım. Çıktığımı da kaldığımı da bilmiyorum. Gözümü yolda açtım. Boyun kemiğim kırılmış. İlk depremde evimizde hiç hasar yoktu. Kayınbabamın evinde hasar vardı. O kerpiç, 2 katlı bir evdi. Biz buraya bir şey olmaz dedik. İçeri girip çıkıyorduk. Kapının önünde araba da vardı, ona da giriyorduk. Elazığ depremini de çok hissettik ama evde bir şey olmamıştı. Ben hiçbir zaman bu kadar paniklemedim. Ben bu kadar hiç korkmadım, nefesim gitti. İlk depremde nasıl olduğunu anlamadık. Allah’ım bu günlere şükür. Allah devletimize zarar ziyan vermesin, başımızdan yok etmesin. Bizi bayraksız etmesin. Allah’tan tek isteğim budur. Beni çocuklarıma, çocuklarımı da bana bağışlasın” dedi.

"Beni sokakta bulmuşlar"

İkinci depremde banyoda abdest aldığını aktaran Barka, “Sıcak su ile abdest alayım ve çıkayım dedim. Sarsıntı durunca kendimi hemen dışarı atarım dedim. O kadar büyük olmaz dedim ama dışarı çıkamadım. Bir yıkıntı hissettim ama beni sokakta bulmuşlar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Balkon zaten sağlam değildi, sonradan yapmaydı. İlk depremde de hasar almıştı, sıvalar dökülmüştü. Bu sefer direkt yıkılmış” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek
Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek
Yaptığı 3 bina kağıt gibi yıkılan müteahhitin pişkin sözleri: Bana binayı soramazsınız
Yaptığı 3 bina kağıt gibi yıkılan müteahhitin pişkin sözleri: Bana binayı soramazsınız
Eline kazmayı alan AK Partili vekil 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
Eline kazmayı alan AK Partili vekil 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
Enkaz altında duvara yazdığı yazıdan güç buldu, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü
Enkaz altında duvara yazdığı yazıdan güç buldu, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski yüksek illeri tek tek saydı endişe ettiğimiz bir saha
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski yüksek illeri tek tek saydı endişe ettiğimiz bir saha
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor
Hatay'da yaşlı adam ayaklarına doladı 72 saat hayata tutundu
Hatay'da yaşlı adam ayaklarına doladı 72 saat hayata tutundu
250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi
250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi
İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi
İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi
Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!
AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!