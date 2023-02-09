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Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek

Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentlerde incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya dönüşünde dikkat çeken bir talimat verdi. Özcan'ın zabıta ekiplerine verdiği talimata göre, kentteki binaların giriş katlarında bulunan iş yerleri denetlenecek. Başkan Özcan, yapılan denetimlerde eksik kolon tespit edilen yapıların mühürleneceğini de belirtti.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine gitti. Burada incelemelerde bulunan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında ekiplerden bilgiler alan Başkan Özcan, bugün kente döndü. Özcan, giriş katında iş yeri bulunan tüm binaların kontrol edileceğini, kolonların eksik çıkması halinde binaların mühürleneceğini açıkladı.

Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde şunu gördüm. Binaların giriş katlarında olan bazı zincir marketler alanını genişletmek için kolonları kesmişler. 2019 yılında bu benim aklıma gelmişti. Yeni başkan seçildiğim zaman kontrol ettirmiştim ama ondan sonra da açılanlar var. Yolda gelirken bu talimatı vermek için notlarımın arasına almıştım.

Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak. Kaç kolan var, orada bunu kontrol edecek. İş yerinde 10 kolon mu olması gerekiyor, eğer 9 kolon varsa aynı gün mühürleyeceğiz. O binayı da boşaltacağız. Aynı zamanda kahvehaneleri de hızlı bir şekilde kontrol edeceğiz."

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