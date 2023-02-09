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Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?

Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yarattığı ağır bilançodan sorumlu tuttuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeyeceğini açıkladığı video mesajı, sosyal medyanın yanı sıra siyasette tartışma konusu oldu.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası siyasetçiler birbirine girdi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu, destekçilerinden övgü alırken, iktidara yakın kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

“İktidarla hizalanmayı reddediyorum” diyen Kılıçdaroğlu’na ise Erdoğan isim anmadan kısa yanıt verdi.

Erdoğan, “Böyle bir dönemde hâlâ basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hâlâ burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamımın sorumluluğu olmasa ben şu anda farklı konuşurum” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, Millet İttifakı ortaklarının Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin görüşlerini derledi.

Demirtaş’tan destek: Güçlü bir siyasi duruş

Edirne Cezaevi’de tutuklu olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise CHP Lideri’ne destek verdi.
Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan Demirtaş, “Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir” görüşüne yer verdi.

İttifak ortakları ne diyor?

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddetmesi konusunda, İYİ Parti kurmayları, “ayrı parti olduklarını” vurgularken, siyasi parti liderlerinin farkı üslup ve tutum içinde olabileceklerini belirtiyorlar.

İYİ Parti kurmayı: İki ayrı partiyiz

Kılıçdaroğlu’nun üslubu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınan bir parti kurmayı, “İki ayrı siyasi partinin olaylara yaklaşımı aynı olması beklenmez. İttifakız ama iki ayrı partiyizi. Meselelere dokunuş farkı, nüans vardır” demekle yetindi.

'Nezaketin gereği'

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise büyük bir afet yaşandığını ve siyasi liderlerin de Erdoğan’ı “devletin başı” sıfatıyla ve “siyasi nezaket gereği” aradığını söyledi.
“Devlet biziz, 3 ay sonda devleti biz yöneteceğiz” diyen Şahin, eleştirilerini ise her ortamda dile getireceklerini söyledi.
Deprem karşısındaki tedbirsizliklerin, eksiklerin sorumlusunun iktidar ve Erdoğan olduğunu belirten Şahin, CHP Lideri’nin görüşmeme konusunda farklı gerekçeleri olabileceğini söyledi:

“Cesaretli olmamız gerekiyor, o ayrı mesele. Erdoğan’la görüşüp görüşmeme, elbette sayın Kılıçdaroğlu’nun kendi takdiridir. Ona da saygı duyarız. Neden böyle tepki gösterdiği de kendi takdiridir. Ama sonuçta ortada bir vaka var. Bu kadar acının olduğu noktada siyaset ikinci planda bizim için. Devletin tepesini aramak, insani vazifemiz.”

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