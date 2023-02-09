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Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...

Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Tunç ile annesi ve babasının cansız bedenine ulaşıldı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki evinde depreme yakalanan Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Tunç, ilk olarak çocuklarını dışarıya çıkardı.

İçeride kalan anne ve babasını kurtarmak için tekrar binaya giriş yapan Tunç, bu sırada meydana gelen artçı depremde binanın yıkılmasıyla enkazda kaldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Mücahit Tunç, babası Kasım Tunç ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı.

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