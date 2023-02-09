BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.138,86

Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

|
Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat günü için uyarılarda bulundu. Yurt genelinde kar ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Öte yandan hava uzmanı Kerem Ökten'den Türkiye geneline kritik hava uyarıları geldi. Korktuğumuz başımıza geliyor! Ökten 'Uyanıyor' dedi... İşte Meteoroloji raporuyla beraber Ökten'in uyarıları...

Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

9 şubat hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji kar ve yağmurun görüleceği şehirleri açıkladı. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den Türkiye geneline uyarı geldi. Ökten 'Korktuğumuz başımıza geliyor' dedi. İşte Ökten'in "Sibirya soğuğu" açıklamaları ile depremin etkilediği 10 şehir dahil yurt genelinde hava durumu...

119
Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

219
Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

Yine Meteoroloji verilerine göre; Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

319
Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

419