Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat günü için uyarılarda bulundu. Yurt genelinde kar ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Öte yandan hava uzmanı Kerem Ökten'den Türkiye geneline kritik hava uyarıları geldi. Korktuğumuz başımıza geliyor! Ökten 'Uyanıyor' dedi... İşte Meteoroloji raporuyla beraber Ökten'in uyarıları...
9 şubat hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji kar ve yağmurun görüleceği şehirleri açıkladı. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den Türkiye geneline uyarı geldi. Ökten 'Korktuğumuz başımıza geliyor' dedi. İşte Ökten'in "Sibirya soğuğu" açıklamaları ile depremin etkilediği 10 şehir dahil yurt genelinde hava durumu...
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yine Meteoroloji verilerine göre; Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.