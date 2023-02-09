Korktuğumuz başımıza geliyor! Uzman 'uyanıyor' dedi Türkiye'yi uyardı Meteoroloji: Bugüne dikkat

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.