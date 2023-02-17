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Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi! Hulusi Akar açıkladı: 10 bin 900 asker...

Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi! Hulusi Akar açıkladı: 10 bin 900 asker...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12’nci gününde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi. "Erken terhis söz konusu değil" diyen Bakan Hulusi

- On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik.

- Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik.

- Terhislerin erkene alınacağına yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialar gerçek değil. Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor.

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