Danıştay saldırganı Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi'nde intihar etti! Çöp poşetiyle kapıya asmış

DANIŞTAY saldırısını gerçekleştiren katil avukat Alparslan Arslan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezasını çektiği İstanbul Maltepe Cezaevi'nde intihar etti. Arslan'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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17 Mayıs 2006 Danıştay'da silahlı saldırı düzenleyip saldırı düzenleyip, 2. Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i öldüren ve 4 üyeyi de yaralayan Avukat Alparslan Arslan, cezasını çekmekte olduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde intihar etti. Arslan'ın intiharıyla ilgili inceleme başlatılırken, Arslan'ın cesedi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Çöp poşetleriyle kendini kapıya astı

Maltepe Cezaevi'nde hükümlü bulunan Danıştay katili Alparslan Arslan'ın koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği belirtiliyor. Tek kişilik koğuşta kalan Alparslan Arslan'ın çöp poşetlerini ilmek yaparak kendisini kapıya astığı belirtildi.

Başörtü bahanesiyle saldırı düzenledi

Avukatlık yapan Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlemişti. Arslan'ın saldırısında dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra Sanık Arslan'ın ifadesi ile yapılan araştırmalarda, Danıştay'daki kanlı saldırıya giden sürecin, Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006'da verdiği başörtüsü kararıyla başladığı ortaya çıkmıştı.

Toplantı haindeler iken bastı

Arslan, Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa'dan oluşan 5 kişilik heyetin toplantısı sırasında müzakere salonuna girerek ateş açmıştı. Üye Mustafa Yücel Özbilgin'in vefatıyla diğerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Alparslan Arslan, Danıştay binası içinde yakalanmıştı. Arslan polise ve savcılıkta verdiği ifadesinde, saldırıyı başörtüsü kararı nedeniyle tek başına gerçekleştirdiğini söylemişti.

Alparslan Arslan'ın emekli Tuğgeneral Veli Küçük'le ilişkisi bulunmuştu.

Ergenekon tarafından azmettirildi...

Ancak saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı.5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen "Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı. Cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alparslan Arslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Arslan tedavisinin ardından tekrar cezaevine konulmuştu.