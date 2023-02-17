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Deprem bölgesindeki banka şubelerinde son durum ne?TBB açıkladı

Deprem bölgesindeki banka şubelerinde son durum ne?TBB açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Elazığ hariç depremlerden etkilenen illerde bulunan 870 şubeden 448'inin aktif hizmet verebildiğini, 2 bin 977 ATM'nin çalıştığını bildirdi.

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Dün itibarıyla bölgede şube sayısının 870 iken, bunlardan 448'inde fiziki olarak hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 131 ATM'nin 2 bin 977'sinin aktif çalıştığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgede dün itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 10-16 Şubat döneminde 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

Açıklamada ayrıca, Elazığ ile ilgili verilerin pazartesinden itibaren yayımlanacağı ifade edildi.

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