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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

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Gecenin öne çıkan mücadelesinde Juventus, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 13. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle öne geçti. Nantes adına 60. dakikada rakip fileleri havalandıran Ludovic Blas, maçın skorunu belirledi.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3

Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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