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Sinop'ta vahşet! Eski eşini kemerle boğdu işte verilen ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta vahşet! Eski eşini kemerle boğdu işte verilen ceza

SİNOP’un Boyabat ilçesinde boşandığı eşini kemerle boğarak öldüren eski koca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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Olay, 7 Nisan 2022’de Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık(38), kalan eşyalarını almak için boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine gittiği sırada ikili arasında tartışma başladı.

Eski eşine saldıran Çaylak, Gıcık'ı kemerle boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polis tarafından evin yakınında yakalanan Birol Çaylak tutuklandı.

Sanık Birol Çaylak'a ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Ayrıca sanığın cezasında ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulanmadı.

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