Sinop'ta vahşet! Eski eşini kemerle boğdu işte verilen ceza
SİNOP’un Boyabat ilçesinde boşandığı eşini kemerle boğarak öldüren eski koca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.Abone ol
Olay, 7 Nisan 2022’de Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık(38), kalan eşyalarını almak için boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine gittiği sırada ikili arasında tartışma başladı.
Eski eşine saldıran Çaylak, Gıcık'ı kemerle boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polis tarafından evin yakınında yakalanan Birol Çaylak tutuklandı.
Sanık Birol Çaylak'a ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Ayrıca sanığın cezasında ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulanmadı.