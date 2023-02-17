Esenler'de iki bina çatladı! Vatandaşlar tahliye edildi kapılar mühürlendi

ESENLER’de iddiaya göre, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle çatlak oluşan 2 bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

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İddiaya göre, Esenler Fatih Mahallesi’nde 204. Sokakta bulunan iki binada bitişikteki inşaat çalışması nedeniyle 3 gün önce çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sokağa giden belediye ekipleri binalarda incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda vatandaşlar tedbir amaçlı oturdukları evlerden tahliye edildi. Boşaltılan apartmanların kapısı ise ekipler tarafından mühürlendi.

Eşyalarının içeride kaldığını dile getiren Biray Atıcı “Ben akşamları kızıma gidiyorum. Canımız tehlikede. 2 buçuk ay oldu buraya geleli. Ben buraya taşınınca 30 bin TL masraf yaptım. Şimdi ev arıyorum ama ev yok. Bunca insanın Allah yardımcısı olsun. Binada kimse yok ama eşyalarımız içeride duruyor” şeklinde konuştu.