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Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı Depremde yıkılan İskenderun için 'riskli değil' kararı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı Depremde yıkılan İskenderun için 'riskli değil' kararı

Kahramanmaraş depremlerinin 12'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken AFAD hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 44 olduğunu açıkladı. 6 Şubat’ta yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ın İskenderun ilçesine ilişkin ise dikkat çeken bir karar alındığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş depremlerinde en çok yıkıma uğrayan yerlerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesine ilişkin bir yıl önce dikkat çeken bir karar alındığı ortaya çıktı. CHP'li Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden bir yıl önce Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararını kaldırdığını söyledi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden bir yıl önce Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararını kaldırdığını hatırlattı. Antmen Twitter’dan Erdoğan’ın 4 Şubat 2022’de imzaladığı cumhurbaşkanı kararını paylaştı.

Demek ki deprem kader değilmiş

Söz konusu kararda Erdoğan’ın Hatay İskenderun’da Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerindeki ‘riskli alan’ ilan edilen bazı bölgeler hakkındaki kararı yürürlükten kaldırdığı yazıyor. Antmen, şunları dedi: “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”

Ne değişti bu kararı verdiniz

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de karara ilişkin açıklama yaptı. Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden bir yıl önce Hatay’ın İskenderun ilçesi ile birlikte Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan alanların riskli bölgelerden çıkarıldığını söyledi.

Gürsel Tekin "Buranın risk alanlarından çıkarılmasını gerektirenin ne olduğunu çok merak ediyoruz, buradaki üç mahalle yerle bir olmuş” dedi. Hukukçu Salim Şen de riskli bölgelerden çıkarılan ilçe ve mahalleler için "Ne oldu da 2013 yılında Bakanlar Kurulu burayı riskli bölge ilan etti, 2013’ten 2022’ye kadar orada ne tür çalışmalar yaptınız da riski ortadan kaldırıp bu kararı verdiniz” diye sordu.

Kararname

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şu şekilde: Hatay İli, İskenderun İlçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 16/9/2013 tarihli ve 2013/5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 6306 sayıl Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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