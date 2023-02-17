Depremzedelere gönderilen eşyalar pes dedirtti! Hepsini çöpe attılar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Edirne'de de bir çok yardım malzemesi toplandı. Toplama merkezine getirilen kolilerdeki bazı eşyalar ise şoke etti.

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Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın eden 7’den 70’e binlerce vatandaş, giyecekten yiyeceğe birçok kategoride malzeme getirdi.

Kolilerdeki eşyaları kategorilere ayırırken, bazı kolilerden çıkan eşyaları gören gönüllüler şok oldu.

Çöpe atılan ürünlerin arasında gecelik ve abiye elbiseler, yırtık iç çamaşırı, kirli havlu, topuklu ayakkabı ve süs eşyalarının olduğu görüldü.