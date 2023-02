Pakistan Başbakanı Şerif deprem bölgesinde: 220 milyon Pakistanlı şunu söylüyor biz bir aileyiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif deprem bölgesi Adıyaman’da açıklamalarda bulundu. Başbakan Şerif, bir kardeş başka bir kardeşe ne yapabilirse kendilerinde onu yaptığını vurguladı. Şerif, "Bizim için kampanya düzenlediler. Biz bunu nasıl unutabiliriz. Türkiye’nin kurtuluş savaşında yardımda bulunmuştuk. Biz Müslüman kardeşleriz. Her şeyimiz ortaktır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 2 büyük deprem dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Adıyaman’a geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Başbakan Şerif, bir kardeş başka bir kardeşe ne yapabilirse kendilerinde onu yaptığını söyledi.

"Biz bir aileyiz"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Biz bir ailenin parçasıyız aynı aileyiz. Türkiye iki ayrı ülke ama tek kalp, tek ruh bütünlüğümüz vardır. Deprem olduğu anda hemen hızlıca Türkiye’ye yardım gönderdik. Aynı anda bir kardeş başka bir kardeşe ne yapabilirse bizde onu yaptık. Bizde kışlık malzemeyi hızlıca toparlayıp gönderdik. Pakistan ve Türkiye’nin çok özel dostluğu vardır. Aynı aile gibi bir parçasına bir şey olursa bütün vücut etkilenir. 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 100 binden fazla kişi yaralandı. Milyonlarca kişi evlerinden oldu. Çok büyük bir felaket oldu. Bundan eminim ki, Cumhurbaşkanı liderliğinde Türk milleti birlikte çalışarak bu krizden de kısa sürede toparlayacaklardır. Ama yıkım o kadar büyük ki, kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyük bir yıkım var. Küçük bir çocuk ailesini kaybetti onunla görüştüm. Bu kadar genç bir yaşta ihtiyaçlarını düşünebiliyor musunuz? Bir koruma şemsiyesine ihtiyacı var. Burada binlerce aile bu durumdadır. Türk kardeşlerimden gurur duyuyorum. Bütün yürekleriyle çalışıyorlar. Kendi ekibime de teşekkür ediyorum. Anında gelip hızlıca çalıştılar. Birçok kişiyi kurtardılar. Bu süreç uzun bir süreçtir. Bakanlarımıza şunu söylemek istiyorum 220 milyon Pakistanlı şunu söylüyor biz bir aileyiz. Biz her türlü çabayı yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bu bizim de acımızdır. Sizin bizi yalnız bırakmadığınız gibi bizde sizi yalnız bırakmayacağız. Sel felaketimizde Türk kardeşlerimiz gelip çok destek oldu. Bizzat kendim gördüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok destek verdi. Her yere giderek bizzat bize destek oldu. Hiçbir çabadan çekinmedi. Bizim için kampanya düzenlediler. Biz bunu nasıl unutabiliriz. Türkiye’nin kurtuluş savaşında yardımda bulunmuştuk. Biz Müslüman kardeşleriz. Her şeyimiz ortaktır. Bana zaman ayırdıkları için bakanlarımıza çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün görüşerek karşılıklı stratejimizi belirledik. Kışlık çadırlarla destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.