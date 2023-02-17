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Trabzonspor'un deprem temalı koreografisi beğeni topladı

Trabzonspor'un deprem temalı koreografisi beğeni topladı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor-Basel maçı öncesinde tribünlerde açılan deprem koreografisi beğeni topladı.

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Maç öncesinde açılan ve üzerinde arama kurtarma çalışanının kurtardığı çocuk ile Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından yardıma gelen ülkelerin bayraklarının da yer aldığı koreografi, 30 kişilik taraftarın 2 günlük çalışmasıyla hazırlandı.

Vira Taraftarlar Derneği yöneticisi Muhammed Onur Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek olarak Türk Kızılay ve AFAD ile iletişime geçerek Hatay'da mobil aşevi kurduklarını söyledi.

Mobil aşevinde 2 bin kişiye 5 gün boyunca yemek ikram ettiklerini belirten Yazıcı, daha sonra UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçı için kente döndüklerini anlattı.

Yazıcı, maçın oynanmak zorunda olmasına karşın bir şeyler yapma ihtiyacı hissettiklerini dile getirerek, "Tüm dünyaya teşekkür etmek ve bir mesaj vermek, bulunduğumuz zor durumu ulusal ve uluslararası basına duyurmak istedik. Bunun için koreografi çalışmalarına başladık. Kısıtlı bir zamanımız vardı. Zaten döner dönmez bu çalışmalara başladığımız için yorgunluk da vardı. Statta soğuk hava koşulları vardı, zorlandık. İstediğimiz mesajı verdiğimizi düşünüyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ettik." dedi.

Her takım taraftarının maçı izlemek için kente geldiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tribünde diğer takım taraftarlarıyla birlikte büyük bir birlik gösterdik. Güçlü bir milletiz ve zor zamanlarda hangi renkten olursak olalım beraber olduk. İnsanlar psikolojik olarak zor durumdaydı ve herkes yanına bir destek arıyordu. Yan yana geldiğimizde güçlü olduğumuzu hissetmek bize moral verdi. Güzel oldu ve inşallah bozulmadan devam eder. Bu zor günleri atlatırız, etkileri uzun süre devam edecek ama bir nebze olsun moral oldu."

Yazıcı, arama kurtarma köpeği "Proteo"nun çalışmalar sırasında öldüğünü anımsatarak, "O arama kurtarma köpeğini de unutmak istemedik. Depremde arama kurtarma çalışmalarında simge olmuştu. Onu da es geçemezdik ve ona da koreografide yer verdik. Çok olumlu dönüşler aldık. Kulübümüz teşekkür etti ve diğer ülkelerden de güzel mesajlar aldık." diye konuştu.

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