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Japon aile deprem haberini alır almaz soluğu Türkiye'de aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japon aile deprem haberini alır almaz soluğu Türkiye'de aldı

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin, Antalya’ya gelen depremzede vatandaşlar için oluşturduğu ‘Sosyal Market-Butik’e yardımda bulunmak isteyen Japon bir aile, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne geldi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Türkiye geneli bir seferberlik başlarken, Konyaaltı Belediyesi de afetin ilk gününde yardım kampanyası başlattı.

Toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilip Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kontrolünde, özellikle ulaşımı zor olan köylere yardım ulaştırıldı. İlerleyen günlerde deprem bölgesinden farklı illere nakledilen depremzedelerin bir kısmı da Antalya’daki otellere yerleştirildi.

Bunun üzerinde Konyaaltı Belediyesi, Antalya’ya gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayabilecekleri bir Sosyal Market-Butik oluşturdu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan markete yardımlar devam ederken, Japon bir aile de destekte bulunmak için yardım toplama merkezine geldi. Depremden önce karısı ve iki çocuğu ile Yunanistan’da bulunan aile, deprem haberini aldıktan sonra Türkiye’ye geldi.

“Her zaman yanınızdayız”

Türkiye’de yaşanan depremi duyar duyamaz yardıma koştuklarını söyleyen Kazu Kumono, karısı ve iki çocuğu ile birlikte hemen Antalya’ya geldiklerini ifade etti. İnsanların ilk etapta ihtiyaç duyacağı malzemeleri alıp paketlediklerini söyleyen Kumono, Antalya’da yardım toplayan merkezleri bulmak için sosyal medya ve kendi ülkelerinin basınını takip ettiğini dile getirdi. Konyaaltı Belediyesinin yardım kampanyasına yönelik sosyal medya paylaşımlarını gördüğünü ifade eden Kumono, “Konyaaltı Belediyesinin yardım topladığını gördük. Daha sonra paylaşılan ihtiyaç listesini alıp bu yönde yardım paketleri hazırladık. Ailemle birlikte buraya geldim. Yardımları belediyenin ekiplerine teslim ettim. Bu üzücü felakette her zaman yanınızdayız. Belediyenin ekipleri ile konuştuk. Neye ihtiyaçları varsa ona göre elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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