Meral Akşener'den 'uzaktan eğitim' tepkisi: Derhal bu işten vazgeçin

İYİ Parti lideri Akşener, YÖK'ün uzaktan eğitim kararına ilişkin "Bu işten derhal vazgeçilmesi lazım. KYK yurtlarının ailelere verilmesi son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, "YÖK'ün açıklamasına göre nisan ayında uzaktan eğitim gözden geçirilecek... Bu işten derhal vazgeçilmesi lazım. KYK yurtlarının ailelere verilmesi son derece yanlıştır" dedi.

Akşener, sözlerine "Bizim inançlarımıza aykırıdır. Bizim geleneklerimize, ailevi davranış biçimlerimize yanlıştır. Öğrencilerin oradan çıkarılıp ailelerin yerleştirilmesi yanlıştır" diye devam etti.