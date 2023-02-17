Bu kafa ile işimiz zor! 'Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın, nüfus yapımız bozulur!'

TÜRKİYE Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, 17 Ağustos depreminde büyük yara alan Kocaeli'nden isyan ettiren bir açıklama geldi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş insanlarına "Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın!" çağrısı yaptı. Gerekçesi ise daha da utanç verici...

Abone ol

77 Ağustos 1999 depreminde büyük yıkım yaşayan Kocaeli'den yükselen ses isyan ettirecek cinsten. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işadamlarına deprem bölgesinden gelen depremzedeleri işe almamaları çağrısı yaptı. "Çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım" diyen Zeytinlioğlu'nun işadamlarına yaptığı çağrı vicdanları sızlattı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) şubat ayı Meclis toplantısında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şunları söyledi:

Şartların ne kadar zor olduğunu biliyorum

- Ben de 99 depremini yaşamış bir insan olarak durumun ne kadar zor olduğunun farkındayım. İklim şartlarının da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Deprem bölgesi, Türkiye ekonomisine katkı veren önemli bir bölge. Odalar birliğimizin kararı da o bölgenin ayakta kalması için bölgenin çalışanlarının o bölgede kalması.

Zaten etnik yapısı zor bir bölgeymiş

- Zaten etnik yapısı zor olan bölge. Oradaki yerleşik insanları da buraya göç ettirerek demografik yapıyı değiştirmemek adına orada konteyner ve geçici konutlarla desteklenmesi gerekiyor. Konteyner konusunda bizlerin gayretli olması ve çalışan nüfusun bulunduğu yerde muhafaza edilmesi çok önemli.

Demografik yapıyı bozacak!

- Çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım. Sizlerden ricam deprem bölgesinden gelenleri işe almayın. Yardım yapmayın demiyoruz ama işe almayın. Demografik yapıyı bozabilecek bir duruma çanak tutmayalım. Depremzedelere yardım konusunda tabi ki bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok.

İşyerleri ve fabrikalar zarar görmedi

Zeytinoğlu, tepki çeken ifadelerinin ardından bir açıklama daha yaparak çalışan nüfusun bölgede kalmasının hem ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması, hem sosyal hayatın yeniden başlaması, hem de milli güvenlik açısından önemli olduğunu savundu. "Biliyoruz ki bölgedeki işyerlerimizin ve fabrikalarımızın çok büyük kısmı hasar görmedi" diyen Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

Milli güvenlik sorunu olarak da...

"İşyerleri bir süre sonra tekrar kapılarını açacak, üretime başlayacak. Bu nedenle çalışan nüfusun bölgede kalması hem ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması, hem sosyal hayatın yeniden başlaması, hem de milli güvenlik açısından önemlidir. Nitekim depremin vurduğu 10 ilin ülke ekonomisine verdiği katkı yaklaşık yüzde 20’dir."