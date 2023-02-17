Enkaz altında yanına 'şehit' geldi, aralarında geçen konuşmayı anlattı tüyler diken diken oldu!
Enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavileri Türkiye’nin farklı illerindeki hastanelerde devam ederken 13 yaralının tedavisinin devam ettiği Manisa Şehir Hastanesinde depremzedelerin anlattıkları tüyleri diken diken etti.
Asrın felaketinden enkaz atından çıkarılarak kurtarılan depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hayatlarında görmedikleri bir kabusu yaşadıklarını ve enkaz altında kaldıkları süre zarfında sürekli dua ettiklerini belirten depremzedelerden Döne Balcı isimli kadın enkaz altındayken bir şehidin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurarak bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını ve kurtarılmasının da aynı şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Anne kız 6 gün sonra buluştu
Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa Şehir Hastanesinde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesine getirilen 10 yaşındaki Melisa Balcı ve 12 Şubat'ta hastaneye sevki gerçekleştirilen Anne Döne Balcı 14 Şubat tarihinde enkazdan sonra ilk kez buluşarak hasret giderdi. Anne ve kızın tedavileri devam ediyor.
"Kızımın üzerindeki taşları kendi üzerime yığdım"
Depreme Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç köyündeki 2 katlı evinde yakalanan ve 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah’la birlikte enkaz altında kalan 44 yaşındaki Döne Balcı, “Ben 1,5 gün deprem sonrası kızımla beraber enkaz altında kaldık. Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. ‘Kızım nasılsın, iyi misin?’ dedim ‘İyiyim anne. Kafam kanıyor’ dedi” diyerek enkaz altındayken başlarından geçen ilginç olayı anlattı.
"Şehit"le konuşmasını anlattı
Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, “Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. ‘Durdu kanaması’ dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi.