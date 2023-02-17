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Çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisi yüzen hastane oldu 3 bin 200 muayene 20 ameliyat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisi yüzen hastane oldu 3 bin 200 muayene 20 ameliyat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, demirledikleri Hatay MMK Metalurji Limanı ve İsdemir Limanı'nda hasta ve yaralılara hizmet veriyor.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinde ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 20 gönüllü öğretim üyesi ve altmış gönüllü sağlık personelinin yer aldığı TCG Bayraktar gemisinde; 70 yataklı acil servis, 10 yataklı yoğun bakım ve bir ameliyathane bulunuyor.

700 bin nüfusluk bir bölgede hizmet veren TCG Bayraktar gemisi sahra hastanesinde şimdiye kadar 3 bin 200 kişiye bakıldı, 20 ameliyat yapıldı, 15 kişiye yoğun bakım hizmeti verildi ve verilmeye de devam ediyor. Ayrıca TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen hamile bir kadın hastanın doğum sürecinin başladığı belirlenerek başarılı bir şekilde doğumu gerçekleştirildi.

TCG Bayraktar Gemisinin Başhekimi MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Acar, “7 Şubat 2023 tarihide TCG Bayraktar Gemisi ile Marmaris’ten Hatay’a doğru yola çıktık. 24 saat süren bir yolculuktan sonra konaklayacağımız limana geldik. Bulunduğumuz bölgede depremden etkilenmiş çok sayıda insan var. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanların sağlık ihtiyacı vardı. Evlerinde kalamıyorlardı, çoğu dışarıda kalıyordu. Bu bakımdan biz hem tıbbi tedavilerini gerçekleştirdik, hem de başka ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Onlara Devlet’in şefkatli ellerini uzatmaya çalıştık. Hep birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yorgun olmakla birlikte huzurluyuz, vazifemizi yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

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