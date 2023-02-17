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Erdoğan’ın seçimi ertelemesini engelleyin! Washington Post’tan Biden'e olay çağrı

Erdoğan’ın seçimi ertelemesini engelleyin! Washington Post’tan Biden'e olay çağrı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceğini belirterek ABD Başkanı Biden ve diğer Batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler dünyada da gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post, deprem sonrası Türkiye'de seçimlerin ertelenme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Gazetenin köşe yazarlarından Henry Olsen'ın kaleme aldığı yazıda, “Erdoğan'ın depremi Türkiye'deki seçimleri ertelemek için kullanmasına izin vermeyin” başlığı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanmasının, halihazırda büyük bir trajedi yaşayan Türkiye açısından trajediyi artıracağı değerlendirmesine yer verilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlere bunu engellemek için etkilerini kullanma çağrısı yapıldı.

Erdoğan'ın iktidarı boyunca giderek otokrat hale geldiğini yazan Washington Post, anketlere göre muhalefetin seçimlerde başarı kazanacağına vurgu yaparak depremlerin de Erdoğan'ın iktidarını sürdürme şansını azalttığı yorumunu yaptı. Erdoğan'ın bazı müteahhitleri gözaltına alarak suçu başkalarına atmaya çalıştığı ancak bunun muhtemelen halkın öfkesini engellemekte yetersiz kalacağı kaydedilen analizde, deprem bölgelerinde AKP'nin güçlü olduğuna ve buralarda sandık kurulmasıyla ilgili zorlukların Erdoğan'ın kazanma şansını daha da azaltabileceğine dikkat çekildi.

‘ABD desteği kesebilir'

Erdoğan'ın da 1999 depremi sonrasında iktidara geldiğini hatırlatan gazete, bu nedenlerden dolayı Erdoğan'a yakın bazı isimlerin seçimin ertelenmesinden yana olduğu belirtildi. Batılı liderlerin seçimi erteleme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini savunan Washington Post, önemli bir NATO ortağı olan Türkiye'nin iç bölünmeye ve otoriterliğe sürüklenmesinin Batı'nın çıkarına olmayacağını ifade etti.

“Türk halkının ABD'nin insani yardımına ihtiyacı var

Yazıda, Biden'ın seçimler zamanında yapılmazsa ABD ve çeşitli örgütlerden yapılan ekonomik desteğin kesilebileceğini ortaya koyması gerektiği de öne sürüldü. ABD yönetiminin ayrıca deprem bölgelerinde seçimin düzenlenmesine destek olabileceği belirtilen yazı, “Türk halkının ABD'nin insani yardımına ihtiyacı var. Ama aynı zamanda kırılgan demokrasilerini korumak için de yardıma ihtiyaçları var ve Biden'ın hepsinin sunulmasını garanti etmesi gerek” ifadeleriyle sona erdi.

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