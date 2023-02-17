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Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a bağış

Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a bağış

Yargıtay Başkanlığı'ndan, depremler nedeniyle nakdi yardım toplanması için oluşturulan banka hesabında biriken 1 milyon 400 bin liranın AFAD'a aktarıldığı bildirildi.

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Yargıtay yerleşkesindeki bankada, "Deprem Yardım Hesabı" açıldığı ve bugüne kadar 1 milyon 400 bin liranın toplandığı belirtildi.

Toplanan miktarın AFAD'a aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "Yardımların devam edebilmesi için Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı' açık kalacak ve nakdi yardım kampanyası devam edecek." bilgisi verildi.

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