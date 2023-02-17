Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü. Genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Aleyna'yı Ankara'ya dönünce ziyaret edeceğini bildirdi.

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Büyük felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan da kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, enkaz altından çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara'da ziyaret edecek

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna’nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ağrın var mı kızım?” diye sorması üzerine Aleyna, “Çok hafif. Atlattım” yanıtını verdi.

"Rabbim yardımcımız olsun kızım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle ‘Aleyna’ levhası var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım” dedi.

Aleyna da “İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için” dedi.