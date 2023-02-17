Hatay'da depremin 278'inci saatinde enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Defne ilçesinde depremin 278. saatinde 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

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'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler yüreğimizi yaktı. Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 11 ilde hissedilerek büyük enkaza yol açtı.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu. Depremin etkilediği illerden ise aradan geçen saatlere rağmen sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

278'inci saatte gelen mucize

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 278. saatinde mucize bir kurtuluşa tanıklık etti.

Ekipler yaşam belirtisi aldı

Hatay'da Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD koordinesindeki ekipler 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin çalışması sonrası Yasinoğlu, enkazdan çıkarılarak insan koridoru ile çıkartılıp ambulansla alınarak hastaneye sevk edildi.