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Lütfü Savaş'tan olay iddia: Hatay'da 20 bin kişi öldü! Kemal Kılıçdaroğlu istifasını istedi

Lütfü Savaş'tan olay iddia: Hatay'da 20 bin kişi öldü! Kemal Kılıçdaroğlu istifasını istedi

HATAY Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde Hatay'da 20 bin kişinin öldüğünü, 24 bin yaralı olduğunu iddia etti. Depremde yıkılan binanın müteahhidine sahip çıktığı skandal açıklama nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lütfü Savaş'ın istifasını istediği konuşuluyor...

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Depremde en ağır hasar alan illerden Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, resmi açıklamalara göre 38 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaket sırasında sadece Hatay'da 20 bin kişinin öldüğünü iddia etti. 

Hatay'da 20 bin kişi hayatını kaybetti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Bugüne kadar Hatay'da 20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var. 24 binin üzerinde tespit edebildiğimiz yaralımız var. Bunların bir kısmı şehir dışında bir kısmı şehir içerisinde. Tıp fakültesi ve dışarıdan gelip sahra hastanesi kuran dostlarımızın hastanelerinde tedavi görüyor” diye konuştu.

Su ve elektrik sorunu devam ediyor

Antakya'da su ve elektrik sorunlarının devam ettiğini belirten Lütfü Savaş, “Çoğu yere elektrik verdik ama Antakya ıssız, geceleri karanlık duruyor. Maalesef Antakya'ya çok elektrik merkeze verilemiyor. Çünkü çok açık kablo, yıkılmış apartman var. Su konusunda Antakya ve Defne biraz da Samandağ'a su veremedik. Bunun dışında her yere su verdik” şeklinde konuştu.

Antakya'nın yüzde 80'i yıkılmalı

Altyapıdaki zararın çok büyük olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “Şu anda sadece Antakya’da en az yüzde 80’ini yıkmak zorundayız yıkılanların dışında. Hatay'da 3 binin üstünde yıkılan bina var. 20 bin civarında ağır hasarlı, 10 bin civarında orta hasarlı bina var. Hepsini yıkmamız lazım" dedi. 

Kılıçdaroğlu istifasını istedi iddiası

Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan 2013'te "cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için Lütfü Savaş, “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz” sözleriyle büyük tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözler nedeniyle Lütfü Savaş'tan istifasını istediği iddia edildi. 

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