Bakan Murat Kurum açıkladı: Yerleşim yerleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." diye konuştu.

"Yerler belirlendi"

Adana ve Osmaniye'de çalışmaları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Enkaz kaldırma sürecine büyük bir titizlikle başladık. Yıkım süreçlerini de özenle götürüyoruz. Adana ve Osmaniye’de zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun yerleri seçmek için uzmanlarımızla her türlü zemin etüdünü TOKİ eliyle yapıyoruz. Bu yerlerde ayrıntılı çalışma başlattık. 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Raporlar hazırlanıyor. Daha önce yaptığımız konutlar nasıl ayaktaysa bunu bundan sonra yapacağımız konutlarda da bunu yapacağız. Mart başı itibariyle konutlarımızın TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Müdürlüğümüzle inşaat faaliyetlerine başlayacağız.

"Konutlarımız 3-4 katı geçmeyecek"

Konutlarımız zemin dahil 3-4 katı geçmeyecek. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde her türlü imar kısıtlamasını içerir bir süreci yürüteceğiz. Şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. İlk önce belirlediğimiz rezerv alanlarda, sonra master planlarda bunları yapacağız. Bu motivasyonla 10 ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde konutlarımızı yapıyor olacağız." sözlerini kaydetti.

"3 milyon bağımsız bölümü inceledik"

Vatandaşların alacağı yardımlara ilişkin de çalışma yürüttüklerini belirten Kurum, "Hasar tespit çalışmaları, kira yardımı, eşya yardımı, taşınma yardımı gibi birçok yardımı da belirleyecek tutumdur. Şu ana kadar 3 milyon bağımsız bölümü inceledik. Bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız konutlarda vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalarda hasarlarını gidermeden o binalara giremeyiz. Ağır hasarlılar zaten yıkılacak. AFAD'la ilk günden beri desteği veriyoruz. Taşıma sürecini de beraber yöneteceğiz. Burada başka bir acı yaşamak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreci valiliklerimiz aracıyla yönetmesi gerekiyor. Hasar tespit sürecinden baya bir yol katettik. En geç 1 hafta içinde 10 ilimizde bütün hasar tespitleri tamamlayacağız. Enkaz kaldırmayı da özenle yürütüyoruz. Ağır hasarlı binaları yıkıp enkaz döküm alanlarına belirlenen alanlara dökülecek. Ayrıştırabilir bütün malzemeler ayrıştırılacak. Bu süreci de hassas yürütüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı ilk 30 in konutun projelendirme çalışmaları tamamlandı. Şubat ayı itibariyle sözleşmelerine başlayacağız, Mart ayında da projelere başlayacağız. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmayacağız. Bütün Türkiye Deprem konusunda tek yürek. Devlet millet el ele bu seferberlik anlayışıyla konutlarımızı yapacağız. Bu depremde de elimizi hiçbir zaman deprem bölgesinden çekmeyeceğiz" diye konuştu.