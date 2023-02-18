Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama! Resmi Gazete'te yayımlandı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atandı.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay getirildi.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AB Daimi Temsilciliğine üst düzey atama

1994 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlayan Faruk Kaymakcı, merkez görevleri sırasında Balkanlar, çok taraflı ekonomik kuruluşlar, siyaset planlama ve AB dairelerinde görev aldı. 2009-11 yıllarında AB Bakanlığı’nda Dışişleri Özel Müşaviri ve İletişim Başkanı olarak görev yaptı.

Trablus Büyükelçiliği, NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği ve üç kez Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev alan Kaymakcı, 2011-2013 yıllarında Türkiye’nin Basra Başkonsolosu, Ekim 2013-Ocak 2017 tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi görevlerini yürüttü.

Şubat 2017’de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine getirilen Büyükelçi Kaymakcı, Ağustos 2018’de Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanlığı görevini üstlenmişti.