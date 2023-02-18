10.000 TL yeni sosyal yardım paketi Aile Bakanlığı tarafından açıklandı.

Devlet, deprem yaralarını sarmaya başladı. Depremzedelerin hesabına bugünden itibaren 10.000 TL yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi tüm depremdelerin imdadına yetişti.

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Aile Bakanlığı kolları sıvadı! 10.000 TL yeni sosyal yardım paketi bu sabah açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların imdadına yetişmeyi sürdürüyor. Bakanlık 2023 yılı sosyal yardımları için milyarlarca liralık bütçe ayırırken Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası ek bütçe ayrıldı. Aile Bakanlığı yeni yardım duyurusunu bu sabah saatlerinde yaptı. Kahramanmaraş depreminde zarar gören vatandaşlara sosyal yardım verilecek. 10.000 TL nakit yardım imkanı için detaylar paylaşıldı.

Merkezi üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde deprem nedeniyle büyük yıkım meydana gelirken Olağanüstü hal ilan edildi. Deprem felaketi sonrasında Devlet tüm kaynaklarını bölge için seferber etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara ilk etapta 10.000 TL nakit yardım verileceğini duyurdu. AFAD depremde de kaydı yapan herkes 10.000 TL nakit destek alabilecek. Üstelik başvuru şartı da bulunmuyor.

AİLE BAKANLIĞI MİLYARLARCA LİRALIK BÜTÇE AYIRDI

Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar için aile Bakanlığı tarafından milyarlarca liralık bütçe ayrıldı. Bu bölgelerde bulunanlar herhangi bir başvuru şartı olmadan sadece AFAD depremde de kaydı yaptırmaları durumunda PTT’lerden 10.000 TL destek alabilecek. Depremden zarar gören tüm vatandaşlara bu ödeme yapılacak.

TAŞINMA VE KİRA YARDIMI DA VAR

Ayrıca depremden zarar gören evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan vatandaşlar konteyner ya da çadır kentte kalmak istemeleri durumunda Başka bir şehre taşınırken devletten yine destek alabilecek. Devletin taşınmak isteyen vatandaşlara 15.000 TL taşınma yardımı vereceği öğrenildi. Bunun yanı sıra kirada oturacak olan ev sahiplerine 5.000 TL kiracılara ise 2000 TL aylık kira desteğiyle sağlanacak. Devletin depremzedelere sağlayacağı kira yardımı 12 ay boyunca devam edecek.

Yine AFAD kaydı yapan depremzedeler kira yardımı ve taşınma yardımı ödemelerinden yararlanacak. Kira yardımı ödemesinin çadır kentlerde kalacak olan depremzedeler içinde verileceği öğrenildi.