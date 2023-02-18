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Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar! Ölenler var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar! Ölenler var

KOCAELİ Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti. Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada  F.Ü. idaresindeki tır emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’i fark etmeyerek araca çarptı. Kazada A.T.’nın 2 arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre A.T'nin, nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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