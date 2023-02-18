BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

5 yıllık bina yerle bir oldu 7 kişi öldü! Binanın müteahhidi için flaş karar

5 yıllık bina yerle bir oldu 7 kişi öldü! Binanın müteahhidi için flaş karar

ADIYAMAN'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin cezaevine gönderildi.

Abone ol

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 5 yıl önce yapılan Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yıkımında en az 7 kişinin öldüğü, bu yapının yanındaki 37 ve 25 senelik binaların ise sağlam ayakta kaldığı belirtildi.

Bilirkişi ön raporunda ihmali tespit edilen müteahhitler Ersin Tekin ve Burak Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ersin Tekin'in gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer ortak Burak Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde evin neresine sığınanlar kurtuldu? Buralardan uzak durun
Depremde evin neresine sığınanlar kurtuldu? Buralardan uzak durun
Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar! Ölenler var
Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar! Ölenler var
Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama! Resmi Gazete'te yayımlandı
Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama! Resmi Gazete'te yayımlandı
10.000 TL yeni sosyal yardım paketi Aile Bakanlığı tarafından açıklandı.
10.000 TL yeni sosyal yardım paketi Aile Bakanlığı tarafından açıklandı.
İstanbul'da 10 bin kişinin yaşadığı 318 bina durduğu yerde çökebilir
İstanbul'da 10 bin kişinin yaşadığı 318 bina durduğu yerde çökebilir
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yerleşim yerleri belirlendi
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yerleşim yerleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanı Özer yeni kararı duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Özer yeni kararı duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bu hafta borsa yatırımcısına yüzde 11,57 oranında kazandırdı
Bu hafta borsa yatırımcısına yüzde 11,57 oranında kazandırdı
Deprem felaketinde 12. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
Deprem felaketinde 12. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
Japon mühendisten deprem açıklaması! 2 ili uyardı, İstanbul'da 5 ilçe saydı
Japon mühendisten deprem açıklaması! 2 ili uyardı, İstanbul'da 5 ilçe saydı
Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi
Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi