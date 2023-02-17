Deprem gecesi baba olmuş: 261 saat sonra kurtarılan baba, eşi ve bebeğiyle buluştu

"Yeniden doğmuş gibiyim, gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum"

Hastanede eşine ve bebeğine kavuşan Mustafa Avcı, İHA muhabirlerine yaşadıklarını anlattı. "Tekrardan gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum. Bilfiil boyunca hep tanıdık ortamdaydık. Orada (enkazda) iki arkadaş varmış. O iki arkadaşı yolda görsek tanıyamayız birbirimizi; çünkü ben onun, o da benim yüzümü hiç görmedi. Çıkacağımı hiç düşünmüyordum.