12 dolarlık hobi balonu 400 bin dolarlık füzeyle düşürdüler ABD bunu konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Kanada üzerinde beliren ve Washington-Pekin arasındaki "casus balon" tartışmasını tetikleyen krizde yeni detaylar ortaya çıktı. ABD jetleri tarafından 400 bin dolarlık füzeyle vurularak düşürülen cisim, 12 dolarlık bir balon olduğu iddia edildi.

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ABD'nin "tanımlanamayan bir cismi" vurduk açıklamasıyla ortaya çıkan UFO hareketliliğinin aslı ortaya çıktı.

Buna göre, ABD'nin 100 milyon dolarlık F-22 jetlerini, 50 bin dolar bedelinde yakıtla uçurup, 400 bin dolar değerindeki füzeyi kullanarak vurduğu nesnenin 12 dolarlık balon olduğu öne sürüldü.

ABD hobi balonunu vurarak tarihe geçti

Illinois Eyaleti merkezli hobi amaçlı sıcak hava balonu grubu Kuzey Illinois Botlecap Balon Birliği, haftalık yayın yapan Aviation Week’e konuştu.

Havacılık dergisi Aviation Week’e konuşan grup üyeleri, 11 Şubat’ta Kanada’nın Yukon bölgesinde düşürülen cismin kendilerine ait 12 dolarlık bir hobi balonu olduğundan endişe ettiklerini dile getirdi.

Grubun Kanada’daki Yukon bölgesinde uçan bir balon ile temasının kesildiği bildirildi.

1 saat havada kaldı

Söz konusu operasyonda, birim fiyatı 100 ile 125 milyon dolar arasında değişen F-22 savaş uçağı kullanıldı. Savaş uçağının bir saatlik uçuşu 60 bin dolarlık yakıta mal oluyor ve söz konusu savaş uçağının en az 1 saat havada kaldığı tahmin ediliyor.

Operasyon sırasında kullanılan AIM-9 Sidewinder havadan havaya muharebe füzesinin maliyeti ise tam 400 bin dolar.

ABD, 12 dolarlık hobi balonunu 400 bin dolarlık füze ile vurarak tarihe geçti. Balonlar, bazı askeri uzmanlara göre F-35’ten bile daha kaliteli bir savaş uçağı olarak tarif edilen ve her bir parçası sır olarak saklanan F-22 jetlerinin ilk havadan havaya vuruşları olarak tarihe geçti.