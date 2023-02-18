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Menajeri acı haberi duyurdu! Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Menajeri acı haberi duyurdu! Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı

TÜRKİYE'yi vuran deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu, Christian Atsu hayatını kaybetti. Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

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Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

"Enkaz altinda bulduk"
Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyordu.

Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, "Atsu'yu enkaz altında bulduk. Atsu hayatını kaybetti." dedi.

Günlerdir göçük altında olduğu düşünülen Hataysporlu Christian Atsu'nun enkazda kimliği, pasaportu ve cüzdanı bulunmuştu.

Kahreden detay
Hatayspor'da idari menajer Fatih İlek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası.

"Gitmekten vazgeçti"
Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ailesi enkazın başından hiç ayrılmadı
"Cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını, arama kurtarma çalışmalarını endişeyle izlemiş ve bir an olsun bölgeden ayrılmamıştı.

Manevi annesinin sözleri yürekleri dağlamıştı
Gana'da bir televizyon kanalına konuşan Christian Atsu'nun manevi annesi Madam Comfort, "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz." demişti.

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