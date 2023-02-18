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Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı

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Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenler defnedildi, Diyarbakır'da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı.

Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan çalışmalar sonrası hayatını kaybedenler defnedildi. 

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Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı

Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı. 

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Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı

İşte görenleri kahreden fotoğraflar...

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Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı
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