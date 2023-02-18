Günün kahreden fotoğrafları! Hepsi mezarlıklara asıldı
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenler defnedildi, Diyarbakır'da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan çalışmalar sonrası hayatını kaybedenler defnedildi.
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Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı.
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İşte görenleri kahreden fotoğraflar...
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