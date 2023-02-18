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Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK'dan ''mücbir sebep'' kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK'dan ''mücbir sebep'' kararları

Depremin, elektrik piyasasındaki önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" kabul edilmesine karar verildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35'inci maddesi uyarınca önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat itibarıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince ülke genelinde uygulanmak üzere, önlisans süreleri ve üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin geçici 15'inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri, depolamalı elektrik üretim tesisi başvuruları hariç olmak üzere, önlisans veya lisans başvuruları ile tadil başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri, önlisans veya üretim lisansı tadil işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, sona eren veya sona erecek tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, söz konusu süreleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın OHAL süresince uzamış olarak değerlendirilecek ve bu konuda ilgili ana hizmet dairesi yetkilendirilecek.

Ayrıca, OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde kurulması planlanan veya kısmen işletmede olan elektrik üretim tesislerine konu üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, Yönetmeliğin 52'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki ilerleme raporu sunma yükümlülüğünden OHAL süresince muaf tutulacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46'ıncı maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği 24/B maddesi uyarınca lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından da "mücbir sebep" olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat itibarıyla OHAL süresince ülke genelinde uygulanmak üzere, lisans ve sertifika alma, tadil, vize ve yenileme başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri 6 Şubat'tan sonra sona eren veya sona erecek gerçek ve tüzel kişilerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, söz konusu süreleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın OHAL süresince uzamış olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile personel bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde faaliyet gösterebilecek.

İç tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahiplerinin sertifika ve vize süresi 6 Şubat'tan sonra sona eren veya sona erecek olanların, ilgili mevzuatta yer alan gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmeleri kaydıyla sertifikaları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın OHAL süresince geçerli kabul edilecek.

Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, mekanik kategorisinde faaliyet göstermeleri koşulu ile OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile personel bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde iç tesisat ile ilgili faaliyette bulunabilecek.

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