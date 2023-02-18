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Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi

Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce evin yıkıldığı Hatay’ın Antakya ilçesinde bir bina var ki 30 yaşında olmasına ve hemen yanındaki binanın üzerine devrilmesine rağmen ayakta kaldı. Binanın balkonundaki saksıların bile düşmemesi dikkat çekti.

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4 kardeşin inşa ettiği o binanın eski sahibi Sosyal Bilgiler öğretmeni Mahmut Aytaç, yıkılan komşu binaların temelsiz yapılmasına tanıklık ettiklerini ve sahiplerini deprem konusunda uyardıklarını söyledi. Aytaç, binayla ilgili Milliyet’e şunları anlattı:

“Binayı yaparken temele 2 kat beton döktük. 2 kat daire parasını biz toprağa gömdük yani. Onun üzerine 30 kolon attırdık. diğer kısma da 30 olmak üzere toplam 60 kolon attık oraya biz. Belki bina, ‘7-8 büyüklüğünde depreme dayanır. Ama biz daha sağlam istiyoruz’ deyip asansör boşluğunun yerine de beton perde ördük. 2 daireyi birbirine bağladık ortadan. 1983’te başladık biz bu apartmanın yapımına 1992’de yapımını bitirdik. 1993’te taşındık. 30 yıllık bina. Binanın demirlerini aldığımız demirci o dönem bize şunu söyledi; ‘Bak hocam ben 40 yıllık demirciyim. Ben daha böyle demir bağlamadım. Daha böyle beton dökmedim. Bu apartmanda 9 şiddetinde deprem de olsa bir çatlak dahi oluşmayacak. Çökmez bu apartman, onun için deprem olursa olsun evden çıkmayın.”

‘Taşınan kardeşim öldü’

10 dairede yaşayanları kurtardık diyen Aytaç, şunları söyledi: “Binayı sağlam yaparak, en azından oradaki 10 dairedeki yaşayanların hayatını kurtardık. Yan tarafında yıkılan binaları bir çukur kazıp hiç temel atmadan yaptılar. Ama tüm uyarılarımıza rağmen kız kardeşim Fethiye Yaldız, daha lüks daha gösterişli bir ev alıp taşındı. Taşındığı bina çöktü. Eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Orada olsa şimdi yaşıyor olacaktı. Abim ekonomik sıkıntıdan sattı. O da Hatay’daki Defne sitesinden aldı ama o evde çok ağır hasar aldı oturulmaz orada artık. Ben de 6 sene önce İstanbul’a taşındığım için evimi sattım. Buradan da yine araştırarak depreme dayanıklı sıfır ev aldım. Arkadaşıma sattım bu evi ona da dedim ki ‘bir deprem olursa bu evden çıkma. Otur evinde rahat rahat, ben oturdum. Ben evime güveniyorum’ dedim.”

 

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