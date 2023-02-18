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Başvuruya gerek kalmayacak 3 ay geçerli! e-Devlet'ten alınacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başvuruya gerek kalmayacak 3 ay geçerli! e-Devlet'ten alınacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, afetzedeler geçici kimlik kartlarını e-Devlet üzerinden temin edilecek.

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Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine imkan sağlandı.

Barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay geçerli olacak

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlar, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu olarak alabiliyor.

E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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