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Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi inemeyince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi inemeyince...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eşyalarını kurtarmak için komşusunun kiraladığı vinçle girdiği ağır hasarlı apartmanın 3. katındaki evinden inemeyen Ökkeş Can ve eşi merdivenli itfaiye aracı ile kurtarıldı.

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Nurdağı'nda vatandaşların ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma telaşı devam ediyor. Yasak olmasına rağmen vinçlerin yanaştığı ağır hasarlı binalardan kurtarabildikleri ziynet eşyaları ile beyaz eşyalarını alan ev sahipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İlçede komşusunun kiraladığı vinçle evine çıkan, ancak aşağı inmek için vinç sahibinin kendisinden 2 bin TL istediğini ileri süren adamı ikna etmek kolay olmadı. Aşağıdaki vinç sahibine hakaretler yağdıran Ökkeş Can'ı duyan bölgedeki görevli korucular adamı ikna etmek için çalıştı ancak başaramadı. Hiçbir özel vinçle inmeyeceğini söyleyen adam 'Beni devletim kurtarsın' diye inat etti.

Bunun üzerine koordinasyon merkezinden yardım istendi. Bölgeye gönderilen merdivenli kurtarma aracı ayakta zor duran binaya yanaşıp adam ve eşini binadan çıkardı. Yaklaşık 2 saat ekipleri meşgul eden Ökkeş Can'ın elinde bir avize ile aşağı inmesi dikkati çekti.

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