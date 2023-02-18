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Enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Azra 2 gün sonra öldü video çeken kurtarma ekibinin ifadesi ortaya çıktı

Enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Azra 2 gün sonra öldü video çeken kurtarma ekibinin ifadesi ortaya çıktı

Hatay'da depremde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Azra Duru Malaç ile video çekerek sosyal medya paylaşan arama-kurtarma personelinin ifadesi ortaya çıktı.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, arama kurtarma personeli ifadesinde, Azra’yı çıkarttıkları esnada enkaz başında bir ambulansın olmadığını belirtti.

Arama kurtarma personeli, sağlık ekipleri gelir gelmez bebeğe müdahalede bulunduklarını ve bu sırada Azra bebeği enkazdan çıkarmanın heyecanıyla böyle bir video çektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra’yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

Videoda Azra´nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görülmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki göstermişti.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan Azra’nın annesi Fatma Malaç’ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç’ın ise sağ kurtulduğu belirtilmişti.

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