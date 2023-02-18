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Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü

ANTALYA’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 38 yaşındaki sürücünün deprem bölgesinde AFAD gönüllüsü olarak kurtarma çalışmaların katıldığı ve bir süre önce kente döndüğü öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Muzaffer B.’nin himayesindeki kamyonetle, aynı yönde giden Erkan Yıldırımdemir’in (38) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Yıldırımdemir’in hayatını kaybettiği belirledi.



Öte yandan hayatını kaybeden Yıldırımdemir’in depremlerin ardından Hatay’a AFAD gönüllüsü olarak gittiği, burada arama-kurtarma çalışmalarına destek verip kısa bir süre önce Antalya’ya döndüğü öğrenildi.

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