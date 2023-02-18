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Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı

Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan milli futbolcusu Dominik Livakovic, forma ve eldivenini, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

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Hırvat kaleci Livakovic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı mücadele ettiği çeyrek final maçında giydiği formayı ve eldivenini, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine teslim etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti."

Paylaşımında Livakovic'i etiketleyen Kıran, ayrıca "Teşekkürler koca yürekli adam." ifadesini kullandı.

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