Hatay'da 296. saatte enkazdan biri çocuk 3 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'daki kurtarma çalışmalarında yeni bir mucize daha oldu. 13 gün geçen depremin arama kurtarma çalışmalarının 296. saatinde enkazdan biri çocuk üç kişi sağ olarak çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 10 kenti vurdu. Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti.

Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler depremin 296. saatinde 1 çocuk, 1 kadın ve 1 erkeği enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.