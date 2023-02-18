BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  SPOR

Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"

Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"

HATAYSPOR Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu için yaptığı paylaşımda, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirel, Atsu ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" notunu ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
"Deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerine uyarı!
"Deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerine uyarı!
Kümese giren adam hayatının şokunu yaşadı! Gerçek kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Kümese giren adam hayatının şokunu yaşadı! Gerçek kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi
Hatay'da saksı bile düşmeyen binanın sırrı! Yanındaki üzerine devrildi
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verildi
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verildi