BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 120'si tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı