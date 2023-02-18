Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 1 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onur Bulut için hukuki bir gelişme yaşandı. Onur Bulut, iki kulüp arasında anlaşmazlığa neden oldu. Kayserispor'un, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu için ödediği parayı iade ettiği ortaya çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

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Beşiktaş'ın kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Onur Bulut transferiyle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi için yolladığı 1 milyon euroluk serbest kalma bedelini siyah-beyazlılara geri gönderdi.

Onur Bulut'un sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini düşünen Kayserispor, konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Kayserispor cephesi, haksız fesih gerekçesiyle davayı kazanacağı yönünde görüş belirtti.

Transfer sürecinde neler oldu?

Öte yandan Kayserispor'un 28 yaşındaki futbolcu ile 1 milyon euroluk çıkış maddesi olan sözleşme imzaladığı, bu kontratta 6 Şubat'a kadar satın alma önceliğinin Fenerbahçe'de olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakmayan Onur Bulut, sarı-lacivertlilerin öncelik süresinin dolmasının ardından siyah-beyazlılara imza attı. Beşiktaş, Kayserispor'un hesabına 1 milyon euro yatırarak, sağ bek oyuncusunu kadrosuna kattı.

Yaşananların ardından Beşiktaş ve Onur Bulut cephesi, herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını savundu. Kayserispor ise hukuki yollara başvurdu.