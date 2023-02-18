BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti

Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 1 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onur Bulut için hukuki bir gelişme yaşandı. Onur Bulut, iki kulüp arasında anlaşmazlığa neden oldu. Kayserispor'un, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu için ödediği parayı iade ettiği ortaya çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

Abone ol

Beşiktaş'ın kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Onur Bulut transferiyle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi için yolladığı 1 milyon euroluk serbest kalma bedelini siyah-beyazlılara geri gönderdi.

Onur Bulut'un sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini düşünen Kayserispor, konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Kayserispor cephesi, haksız fesih gerekçesiyle davayı kazanacağı yönünde görüş belirtti.

Transfer sürecinde neler oldu?
Öte yandan Kayserispor'un 28 yaşındaki futbolcu ile 1 milyon euroluk çıkış maddesi olan sözleşme imzaladığı, bu kontratta 6 Şubat'a kadar satın alma önceliğinin Fenerbahçe'de olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakmayan Onur Bulut, sarı-lacivertlilerin öncelik süresinin dolmasının ardından siyah-beyazlılara imza attı. Beşiktaş, Kayserispor'un hesabına 1 milyon euro yatırarak, sağ bek oyuncusunu kadrosuna kattı.

Yaşananların ardından Beşiktaş ve Onur Bulut cephesi, herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını savundu. Kayserispor ise hukuki yollara başvurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Depremzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı 40 suçtan kaydı çıktı
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
Deprem bölgesinden dönen AFAD gönüllüsünün feci ölümü
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama