BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.117,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burgazada’da yolcu vapurunun dümeni kilitlendi panik yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burgazada’da yolcu vapurunun dümeni kilitlendi panik yaşandı

Burgazada’dan Büyükada’ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Denizin ortasında sabit bir şekilde kalan vapurun yolcuları başka bir vapura tahliye edildi. 

Abone ol

Burgazada’dan kalkarak Heybeliada- Büyükada’ya doğru seyir halinde olan ‘Moda’ isimli bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Vapurun yardım çağrısı üzerine olay yerinden geçmekte olan Fahri Korutürk isimli bir vapur, yolcuların tahliyesi için dümeni kilitlenen vapurun yanına yanaştı. Yolcular, Fahri Korutürk isimli vapura tahliye edildi.

Olay nedeniyle, dümeni kilitlenen vapurda bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma!120 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı! Öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilecekler
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Onur Bulut transferinde kriz! Kayserispor, Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi! Vali tek tek açıkladı
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Cinnet geçiren polis dehşet saçtı: Önce oğlunu vurdu sonra intihar etti
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum"
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan olası bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili açıklama
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Teşekkürler koca yürekli adam! Hırvat kaleci forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını! Dumanlar her yeri kapladı
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti
Depremin 296. saatinde enkazdan üç kişi kurtarıldı, çıkarılanlardan biri hayatını kaybetti