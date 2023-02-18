Burgazada’da yolcu vapurunun dümeni kilitlendi panik yaşandı

Burgazada’dan Büyükada’ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Denizin ortasında sabit bir şekilde kalan vapurun yolcuları başka bir vapura tahliye edildi.

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Burgazada’dan kalkarak Heybeliada- Büyükada’ya doğru seyir halinde olan ‘Moda’ isimli bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Vapurun yardım çağrısı üzerine olay yerinden geçmekte olan Fahri Korutürk isimli bir vapur, yolcuların tahliyesi için dümeni kilitlenen vapurun yanına yanaştı. Yolcular, Fahri Korutürk isimli vapura tahliye edildi.

Olay nedeniyle, dümeni kilitlenen vapurda bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.