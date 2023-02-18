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Okan Buruk formalarını depremzedeler için bağışladı

Okan Buruk formalarını depremzedeler için bağışladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

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