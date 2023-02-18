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Adıyaman, acısını duvarlara yazdı: 'Acıyaman'

Adıyaman, acısını duvarlara yazdı: 'Acıyaman'

Depremde harabeye dönen Adıyaman’da duvarlara boyalarla 'Acıyaman' yazıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 485 binanın yıkıldığı, ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85 olarak kayıtlara geçen Adıyaman'da yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlendi.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde evlerini terk eden vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan çadırlara yerleştirildi. Her yerde yıkıntıların olduğu kent adeta hayalet şehre döndü. Molozlarla kaplı caddelerde sağlam kalan duvarlara ise boya ile 'Acıyaman' yazıldı.

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