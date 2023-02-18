Azerbaycanlı Server Beşirli’ye otomobil hediyesi

Azerbaycan’da aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini depremzedelere getiren Server Beşirli'ye bir iş adamı araba hediye etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok ülkeden yapılan yardımların en anlamlısı Azerbaycan'da yaşayan Server Beşirli'den gelmişti.

Aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini Bakü'ye götürmek için yola çıkan Server Beşirli’nin çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.

Topladığı yardım malzemelerini Bakü’deki koordinasyon merkezine teslim eden Server Beşirli, daha sonra kuzenleriyle birlikte Adıyaman’a geldi.

Bölgede yardım malzemesi dağıtan Beşirli, depremzedelerin acılarına ortak oluyor.

"Ben bunu araba için yapmamıştım"

Adıyaman’da depremzedelere yardım ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Beşirli, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada gördüm ve kardeş ülke için elimden geleni yapmak istedim. Bakü’de bulunan toplama merkezine götürmek için eşyaları arabamın üzerine yükledim. Tam 3 kez arabamla yardım malzemesi götürdüm. Orada iş adamı Hüseyin Bey ile karşılaştık. Ona benim de Türkiye’ye gelmek istediğimi söyledim. Sağ olsun bizi buraya gönderdi. Burada da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada erzak dağıtıyoruz, çadır kuruyoruz, ihtiyaç olan her işi yapıyoruz. Sağ olsun bir iş adamı araba hediye etmiş. Ben bunu araba için yapmamıştım, kardeş ülke için yapmıştım. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Eski arabamı çok seviyorum. Satmayı falan düşünmüyorum, istiyorlar. O benim özel arabam. O bir kardeş sembolü oldu. Ben onu hediye ederim, müzeye koyarım ama satmam.